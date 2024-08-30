Учебные заведения Вологды готовы к новому учебному году

Задачи на предстоящий учебный год стали темой городского августовского педсовета, который прошел в школе №41. В нем приняли участие представители областных и городских властей, руководители и педагоги образовательных организаций.

«Одним из центральных вопросов обсуждения стало улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. В рамках проекта «Детям Вологодчины – комфортное обучение» подходит к концу капитальный ремонт 9 школ и 4 детских садов, которые мы преображаем комплексно, внедряя дизайн-код. Также новый учебный год Вологда встречает с новой начальной школой в микрорайоне Прилуки, которая станет структурным подразделением школы №9. Ребята теперь смогут учиться рядом с домом», – рассказал о проектах в сфере образования и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Также с 1 сентября в школах №26 и №3 появятся «Кванториумы». Технопарки создают в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Новые объекты требуют большего числа педагогов, поэтому большое внимание на августовском педсовете было уделено кадровым вопросам.

«Мы пересмотрели всю систему поддержки педагогов, особенно молодых специалистов. Сейчас она колоссально увеличилась в масштабах. Так, в рамках проекта «Молодой специалист» предусмотрены единовременные выплаты до 1 млн рублей и ежемесячные надбавки в размере 8-10 тысяч рублей в течение трех лет для учителей в возрасте до 35 лет. Вместе с законодателями будем внедрять регулятивные меры для учителей, чтобы система поддержки работала качественно и эффективно», – рассказал председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников.

Также на педагогическом форуме говорили о необходимости перенастройки системы школьного образования. Профориентация должна строиться с учетом потребности предприятий. Они уже стали включаться в образовательный процесс. Формируются аграрные, лесные, инженерные кластеры, открываются новые профильные направления.