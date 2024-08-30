Обвиняемый в убийстве полицейского Максима Розанова обнаружен погибшим

Вологжанин Александр Глебов, который обвинялся следственными органами в убийстве вологодского сотрудника полиции Максима Розанова, обнаружен погибшим в камере рязанского СИЗО.

Напомним, в декабре прошлого года оперативник Максим Розанов с коллегами отправился в командировку в Рязанскую область, чтобы допросить Александра Глебова, который переехал из Вологды под Рязань после развода с супругой.

Глебов отказался открывать дверь. Пока оперативники ждали сотрудников МЧС, чтобы попасть в дом, Александр Глебов начал стрелять из окна по полицейским. Заряд попал в Максима Розанова, который скончался на месте.

Глебов был задержан бойцами СОБР и помещен в местный СИЗО. По уголовному делу, возбужденному по факту убийства сотрудника полиции, Глебову грозило вплоть до пожизненного лишения свободы. Первое судебное заседание должно было пройти 9 сентября. Глебову вменялось пять статей Уголовного кодекса.

«Тело мужчины 1976 года рождения без признаков жизни нашли 29 августа сотрудники дежурной смены. Реанимационные мероприятия результата не дали, подследственный скончался», - сообщает рязанское издательство «Пресса».

По факту происшествия проводится проверка, материалы которой будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

На фото: Александр Глебов после задержания