Тарногский маслозавод выплатит более 1 млн рублей за ДТП со своим работником

ОАО «Тарногский маслозавод» выплатит более 1 млн рублей семейной паре из Тотемского округа, чей автомобиль повредил работник предприятия.

Как следует из материалов дела, авария произошла в декабре прошлого года, когда работник маслозавода на Газели врезался в стоящий на обочине Renault Kaptur. Происшествие случилось на трассе Чекшино-Тотьма-Котлас.

В результате ДТП мужчина и женщина получили травмы, а автомобиль серьезные механические повреждения.

Потерпевшие оценили материальный ущерб в сумме более 865 тысяч рублей и обратились с иском к водителю Газели и ОАО «Тарногский маслозавод».

Суд полностью удовлетворил материальные требования потерпевших. Помимо материального вреда, причиненного в результате ДТП, суд добавил компенсацию морального вреда.

«Судом установлено, что надлежащим ответчиком по делу является ОАО «Тарногский маслозавод», так как мужчина на момент ДТП находился с организацией в трудовых отношениях», - пояснили в пресс-службе судов области.

Предприятию придется выплатить потерпевшим в общей сложности около 1,04 млн рублей.