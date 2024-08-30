Два человека погибли в ДТП в Бабаевском округе

Смертельная авария произошла вчера, 29 августа, около половины третьего дня на 132-м километре автодороги Лентьево-Бабаево-Борисово-Судское территории Бабаевского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП погибли: водитель и передний пассажир, мужчина 1985 года рождения. Помимо этого, с различными травмами в медицинское учреждение доставлен 34-летний мужчина, который находился на заднем пассажирском сидении справа.

Известно, что никто из находившихся в автомобиле не был пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, у водителя отсутствовали водительские права.