Два человека погибли в ДТП в Бабаевском округе

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Смертельная авария произошла вчера, 29 августа, около половины третьего дня на 132-м километре автодороги Лентьево-Бабаево-Борисово-Судское территории Бабаевского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП погибли: водитель и передний пассажир, мужчина 1985 года рождения. Помимо этого, с различными травмами в медицинское учреждение доставлен 34-летний мужчина, который находился на заднем пассажирском сидении справа.

Известно, что никто из находившихся в автомобиле не был пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, у водителя отсутствовали водительские права.

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Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области
 

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