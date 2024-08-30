Вологжанин предстанет перед судом за покушение на убийство

[ Происшествия ]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В этот раз мужчина обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления СК России.

12 января этого года двое мужчин, проживавших в квартире дома на переулке Водников в областном центре, вместе распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Испытывая неприязнь к хозяину, постоялец нанес ему несколько ударов молотком по голове, а затем множественные удары ножами по голове и туловищу.

После содеянного злоумышленник несколько часов находился в квартире, а когда пострадавший сумел вызвать скорую помощь, скрылся с места происшествия. Прибывшие правоохранители нашли его в подъезде одного из соседних домов и задержали. В последующем он был арестован. 

«По версии следствия, действия фигуранта были направлены на убийство, однако довести их до конца он не смог по независящим обстоятельствам, в связи с тем, что потерпевший своевременно получил квалифицированную медицинскую помощь», – рассказали в пресс-службе.

В ходе следствия обвиняемый отрицал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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