Два пенсионера погибли в Вожеге по вине уроженца Северодвинска

Вожегодский районный суд вынес приговор в отношении 35-летнего уроженца Северодвинска. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Северодвинец временно проживал в квартире дома на улице Гагарина в Вожеге с октября 2023 года. В один из дней декабря того же года он затопил печь, а спустя некоторое время в квартире начался пожар. Мужчина успел эвакуироваться, а вот его соседи – нет. В результате пожара погибла пожилая супружеская пара, отравившись угарным газом.

В судебном заседании мужчина вину не признал. От дачи показаний отказался.

Судом установлено, что жилец применил для розжига печи легковоспламеняющуюся жидкость и оставил ее без присмотра. Сам мужчина в период предварительного следствия уверял, что открытого пламени не видел, а из печки лишь шел дым. Однако показания соседей значительно разнятся с утверждениями подсудимого.

«Соседи – свидетели происшествия – рассказали, что увидели возгорание. Стали спасаться: кто-то успел выйти через дверь, кому-то пришлось покидать жилье через окна. Одна из соседок заметила возгорание с улицы, оно было в окне кухни. Женщина забежала в подъезд дома. В это время распахнулась входная дверь одной из квартир, из нее выскочил подсудимый. На нем было накинуто одеяло, оно горело. Мужчина «кубарем» скатился с крыльца, выругался и крикнул, что «все горит». Следом за ним из двери с гулом вырвалось пламя и сразу же охватило весь подъезд», – сообщают в пресс-службе.

Сын погибшей женщины рассказал, что его мать была инвалидом передвигалась с помощью трости, а у отчима были больные ноги, двигался он с трудом и редко выходил на улицу. Именно поэтому в тот злополучный день спастись они не смогли.

Суд назначил северодвинцу наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Гражданский иск потерпевшего, сына погибшей женщины, в размере 500 тысяч рублей удовлетворен в полном объеме.