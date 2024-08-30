В Вологодской области планируют создать особую экономическую зону

Возможность создания особой экономической зоны обсуждалась накануне на встрече врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

«Максим Геннадьевич поддержал наши инициативы, это крайне важно для развития экономики региона», - рассказал на своей странице в соцсетях Георгий Филимонов.

«Концептуально создание новой промышленно-производственной ОЭЗ с учетом предложенного регионом кластерного подхода поддерживается. Оперативно окажем необходимую консультационную и методологическую поддержку Вологодской области в реализации этой инициативы», — отметил Максим Решетников.

В настоящее время, как сообщает Минэкономразвития, регионом заключены соглашения с потенциальными инвесторами для реализации в будущей ОЭЗ инвестиционных проектов в составе кластеров дерево- и металлообработки.

Также на встрече обсудили потенциальное содействие региону в реализации туристских проектов в национальном парке «Русский Север» и в создании туристско-рекреационного кластера «Великий Устюг — сказочная столица России».