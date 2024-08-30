В Вологде завершен ремонт улиц Текстильщиков и Луначарского

В областной столице выполнили ремонт улицы Текстильщиков и еще одного участка улицы Луначарского. Работы проводились на средства областного бюджета.

В частности, на ремонт улицы Луначарского (от моста до ул. Вологодской) направили более 30 миллионов рублей. Подрядчик, ООО «Магистраль», отремонтировал тротуары и саму проезжую часть, смонтировал новые бортовые камни и восстановил газоны. Помимо этого, полностью завершен участок улицы Луначарского: от улицы Рыбной до улицы Клубова. В общей сложности обновили 1,1 км дороги.

Улицу Текстильщиков привели в порядок на участке от дома №2 по улице Текстильщиков до дома №39 по улице Дзержинского. На ремонт участка протяженностью около 1 километра было выделено 97,4 миллиона рублей. Здесь проводились дорожные работы, аналогичные тем, что выполнены на улице Луначарского. Также были сделаны дополнительные ливневые колодцы.

В этом году в Вологде ремонтируют: ряд участков – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», большую часть – за счет средств, выделенных из бюджета области. Работы уже завершены на ул. Октябрьской, ул. Воркутинской, ул. Кувшиновской – ул. Вологодской, двух участках ул. Луначарского и на ул. Текстильщиков. В финальной стадии ремонт на Пошехонском шоссе и ул. Карла Маркса, активные работы ведутся на ул. Строителей, пр. Победы, ул. Республиканской, ул. Ильюшина. Ремонты полностью завершат в октябре 2024 года.