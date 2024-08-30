Жаркая погода сохранится в Вологодской области

Теплая погода сохранится на территории Вологодской области в последние календарные дни лета.

В субботу и воскресенье днем столбики термометров будут подниматься до отметки в +26 градусов, в ночные часы от +6 градусов на востоке до +11 градусов в западных районах. Правда, в воскресенье на западе из-за близости атмосферного фронта не исключены кратковременные дожди.

«В выходные дни среднесуточная температура превысит норму на 4-6 градусов. В ночные и утренние часы сохранятся условия для формирования туманов», - уточнили в вологодском Гидрометцентре.

Теплая погода будет и в первый день нового учебного года – без осадков при температуре до +28 градусов. По данным вологодских синоптиков, теплая погода сохранится в первую неделю сентября.