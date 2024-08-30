Кувшиновский мост завтра откроют для движения

Кувшиновский мост полностью будет открыт для движения в субботу, 31 августа. По сообщению пресс-службы администрации города, ремонтные работы на мосту полностью завершены.

«Проезжую часть моста в Кувшиново расширили с 5 до 9 метров в рамках проведения капремонта. Также сделали широкие тротуары для пешеходов, смонтировали освещение. Проектом предусматривалась и установка четырех новых опор – двух береговых и двух в русле реки», - говорится в сообщении.

Также с завтрашнего дня будет возобновлено движение городских автобусов по старым маршрутам с остановками «Детский сад» и «Берег» на улице Луначарского, а временно организованное движение автобусов маршрутов №27 и №29 до остановки «Кувшиново», а также автобуса маршрута №7 до остановочного пункта «Лукьяново» прекращается.

Напомним, ремонт моста осуществляло ООО «Строймост». Общая стоимость ремонтных работ составила 500 млн рублей.