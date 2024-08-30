Череповчанин отправится в колонию за гибель в ДТП пенсионера

Череповецкий городской суд вынес приговор 48-летнему череповчанину, который признан виновным в гибели в ДТП 68-летнего пенсионера. Авария произошла в марте этого года на Северном шоссе города металлургов.

Как следует из материалов дела, мужчина управлял автоцистерной на шасси МАЗ со скоростью порядка 40 км/ч. Во время движения он стал перестраиваться в правую полосу, не заметив автомобиль ВАЗ-2104, ехавший в попутном направлении.

«В результате подсудимый допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21041, который, изменив траекторию движения, перешел в неуправляемый занос и сместился на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с грузовым седельным тягачом Volvo в составе с полуприцепом», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Пожилой водитель ВАЗа получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

По приговору суда водитель грузовика получил 2 года колонии-поселение. Также с ООО «ТАНОС», которому принадлежала цистерна, в пользу каждой из дочерей погибшего взыскано по 950 тысяч рублей, в пользу сестры погибшего - 500 тысяч рублей, - уточнили в региональной прокуратуре.