Вологодские депутаты помогают подготовить школы к началу учебного года

[ Общество ]

Депутаты Вологодской городской Думы подключаются к родительским субботникам, которые проходят сейчас в школах. Учреждения сейчас активно готовятся к началу учебного года. Особенно большой фронт работ в школах, где в этом году идет капитальный ремонт.

Так, глава Вологды Юрий Сапожников вместе с волонтерами вышел на субботник в школу №8.

«До начала учебного года остаются считанные дни. Очень важно помочь педагогам подготовить школы к возвращению детей. Вместе с депутатами и волонтерами из числа партийцев выходим на родительские субботники и оказываем посильную поддержку», - отметил Юрий Сапожников.

Напомним, в изначально в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» на этот год в Вологде попали школы № 8, 13, 15 и 33. Позже в список были включены еще пять школ — № 6, 7, 17, 23 и лицей № 32.

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