Расходная часть бюджета Вологды увеличена на 2,2 млрд рублей

На сегодняшней внеочередной сессии городской Думы Вологды принят пакет поправок, увеличивающий городскую казну в расходной части на 2,2 млрд рублей.

«Это колоссальная сумма, которая направлена на первоочередные задачи. При этом объем дефицита не вырос. Это средства бюджета области, доведенные городу по поручению главы региона Георгия Филимонова», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Самый большой блок – инфраструктурный.

- 185 млн рублей – обустройство уличного освещения;

- 235 млн рублей – ремонт улиц Промышленной и Элеваторной (2025 год);

- 758 млн рублей – строительство Некрасовского моста – работы на объекте идут сейчас повышенными темпами;

- 20 млн рублей – благоустройство лагеря «Единство»

- 15 млн рублей – разработка мастер плана Вологды;

- 23,9 млн рублей – приобретение недвижимости для МКУ «Зеленстрой»

Более 378 млн рублей будет направлено в сферу образования: на реконструкцию, ремонт, благоустройство и оснащение школ и садов, модернизацию школьных систем образования. Важно: это дополнительные средства помимо тех сумм, что уже выделены на капитальные ремонты школ и садов.

Почти 120 млн рублей направляется на антитеррористическую защищенность учреждений образования, спорта, культуры и мест массового пребывания.