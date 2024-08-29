Вологодского застройщика оштрафовали за светопрозрачные стены

[ Общество ]

Вологодская компания ООО «Специализированный застройщик «АрдСтрой» выплатит штраф за изменения, внесенные в проектную документацию. Нарушения были выявлены региональным департаментом строительства во время выездной проверки.

«Проверкой установлено, что общество при строительстве домов нарушило требования проектной документации: участки наружных стен вместо глухих выполнены частично светопрозрачными без подтвержденного предела огнестойкости», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

В отношении девелопера департамент вынес постановление о штрафе в 50 тысяч рублей. Строительная компания оспорила штраф в суде, ссылаясь на отсутствие состава административного правонарушения в связи с внесением изменений в проектную документацию.

Суд встал на сторону департамента и отказал строителям в удовлетворении требований.

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