Вологодская область впервые начала экспортировать чагу

[ Общество ]

Вологодская область в 2024 году впервые начала экспортировать чагу, которая пользуется популярностью в азиатских странах. По информации межрегионального управления Россельхознадзора, только в августе во Вьетнам было отправлено более 16 тонн березового гриба.

«Всего с начала года во Вьетнам, Гонконг и Корею экспортировано 245 тонн чаги. В предыдущие годы этот гриб из Вологодской области на экспорт не отправлялся», - уточнили в ведомстве.

Чага – вид грибов рода инонотус отдела базидиомицеты. Гриб применяется для приготовления травяного чая. В народной медицине — как противоопухолевое и противогастритное средство. Также используется в биодобавках и косметических продуктах.

Теги:
экспорт чага
 

Последние новости

Вологодские депутаты помогают подготовить школы к началу учебного года
Вологжанин взял серебро финала кубка России по стрельбе
Расходная часть бюджета Вологды увеличена на 2,2 млрд рублей
Вологодского застройщика оштрафовали за светопрозрачные стены
Вологодская область впервые начала экспортировать чагу
В Вологде и Череповце прошли ярмарки высоких зарплат
В Вологодском округе хозяин машины остановил угонщика, запрыгнув на ходу на капот
В Череповецком районе начался ремонт дороги к детским лагерям
На концерте Shaman в Вологде усилят меры безопасности
Череповецкая школа закроется на капремонт сразу после Дня знаний