Вологодская область впервые начала экспортировать чагу

Вологодская область в 2024 году впервые начала экспортировать чагу, которая пользуется популярностью в азиатских странах. По информации межрегионального управления Россельхознадзора, только в августе во Вьетнам было отправлено более 16 тонн березового гриба.

«Всего с начала года во Вьетнам, Гонконг и Корею экспортировано 245 тонн чаги. В предыдущие годы этот гриб из Вологодской области на экспорт не отправлялся», - уточнили в ведомстве.

Чага – вид грибов рода инонотус отдела базидиомицеты. Гриб применяется для приготовления травяного чая. В народной медицине — как противоопухолевое и противогастритное средство. Также используется в биодобавках и косметических продуктах.