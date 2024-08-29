В Вологде и Череповце прошли ярмарки высоких зарплат

[ Общество ]

В Вологде и Череповце в рамках проекта «Работай и зарабатывай на Вологодчине» прошли ярмарки высоких зарплат. Работодатели предлагали более 600 вакантных мест с зарплатой от 50 до 200 тысяч рублей.

На ярмарке были представлены промышленный кластер, предприятия оборонно-промышленного комплекса, торговля, строительство, общественное питание, ЖКХ, транспорт, перевозки, а также ресторанный бизнес.

«Ярмарка дает соискателям прекрасную возможность найти хорошую высокооплачиваемую работу, спланировать карьеру с учетом складывающейся ситуации на рынке труда, а работодателям - закрыть кадровую потребность в специалистах», – подчеркнул начальник департамента труда и занятости населения Вологодской области Игорь Даценко.

В настоящее время в Вологде не хватает инженеров, руководителей служб и отделов, профильных специалистов, слесарей, операторов и наладчиков станков, водителей и ряда других профессий.

Примерно такая же картина складывается в Череповце, где ощущается нехватка электромонтеров, водителей автобусов и погрузчиков, бетонщиков, монтажников, штукатуров, поваров, инженеров, сварщиков и аппаратчиков синтеза.

«В рамках мероприятий у соискателей была возможность лично пообщаться с работодателями и пройти собеседования», - рассказали в пресс-службе врио губернатора Вологодской области.

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