В Вологодском округе хозяин машины остановил угонщика, запрыгнув на ходу на капот

[ Происшествия ]

В поселке Грибково Вологодского округа пьяный мужчина угнал чужой автомобиль, чтобы съездить в магазин. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

42-летний местный житель припарковал во дворе своего дома автомобиль. Тем же вечером хозяин машины сильно удивился, когда увидел своё транспортное средство, двигающимся по дороге под управлением другого мужчины. Владелец побежал за автомобилем, запрыгнул на капот и остановил злоумышленника. Тот оказался пьян, что-то пробормотал и покинул место преступления.

42-летний мужчина вызвал полицию. Сотрудники ОМВД России «Вологодский» задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний безработный мужчина. А машину он угнал, чтобы съездить в магазин.

По факту угона без цели хищения было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику светит до 5 лет лишения свободы. Однако, учитывая деятельное раскаяние фигуранта и написанную явку с повинной, суд может смягчить наказание.

Теги:
угонщик пьяный водитель
Фото: УМВД России по Вологодской области
 

Последние новости

В Вологде и Череповце прошли ярмарки высоких зарплат
В Вологодском округе хозяин машины остановил угонщика, запрыгнув на ходу на капот
В Череповецком районе начался ремонт дороги к детским лагерям
На концерте Shaman в Вологде усилят меры безопасности
Череповецкая школа закроется на капремонт сразу после Дня знаний
1 сентября можно посетить бесплатно Вологодский музей-заповедник
Четырехлетнего ребенка сбили во дворе в Вологде
Московский продюсер заставил удалить вологодский клип на песню «Матушка»
Георгий Филимонов поблагодарил вологжан за участие в формировании Стратегии развития
В Череповце на два дня объявят «сухой» закон