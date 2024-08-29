В Вологодском округе хозяин машины остановил угонщика, запрыгнув на ходу на капот

В поселке Грибково Вологодского округа пьяный мужчина угнал чужой автомобиль, чтобы съездить в магазин. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

42-летний местный житель припарковал во дворе своего дома автомобиль. Тем же вечером хозяин машины сильно удивился, когда увидел своё транспортное средство, двигающимся по дороге под управлением другого мужчины. Владелец побежал за автомобилем, запрыгнул на капот и остановил злоумышленника. Тот оказался пьян, что-то пробормотал и покинул место преступления.

42-летний мужчина вызвал полицию. Сотрудники ОМВД России «Вологодский» задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний безработный мужчина. А машину он угнал, чтобы съездить в магазин.

По факту угона без цели хищения было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику светит до 5 лет лишения свободы. Однако, учитывая деятельное раскаяние фигуранта и написанную явку с повинной, суд может смягчить наказание.