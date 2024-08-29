В Череповецком районе начался ремонт дороги к детским лагерям

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Стартовал ремонт автодороги А-114 – Харламовская, которая ведет к детским оздоровительным лагерям «Искра», «Лесная сказка» и «Жемчужина Мологи» в Череповецком районе.

«Специалисты начали выполнять отсыпку основания и выборку пучин, укладывать выравнивающий слой нового асфалтобетона. Отмечу, что он уже уложен на протяжении двух километров. Всего отремонтируем участок автомобильной дороги протяженностью 12 километров», – сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Глава региона добавил, что в текущем году специалисты планируют уложить выравнивающий слой нового покрытия на всем протяжении автомобильной дороги. В 2025 году ремонтные работы будут продолжены.

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