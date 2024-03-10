На концерте Shaman в Вологде усилят меры безопасности

Концерт Ярослава Дронова (Shaman) состоится в эту субботу, 31 августа, в 19:00 на площади Революции. Для охраны общественного порядка будут задействованы силы сотрудников полиции и других ведомств. В частности, в целях безопасности на площади Революции организуют вход через контрольно-пропускные пункты с 17:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Вход на главную площадь Вологды будет организован в пяти точках: со стороны Пушкинского бульвара на Советском проспекте; у Поклонного креста на ул. Лермонтова; со стороны улицы Марии Ульяновой; с Каменного моста и с улицы Ленина. Для пешеходов закроют тротуары на перекрестках Предтеченская – Советский проспект и Предтеченская – Лермонтова.

На всех контрольно-пропускных пунктах будут установлены рамки металлодетекторов. К местам празднования запрещается проносить спиртные напитки, стеклянные бутылки, колюще-режущие предметы. Кроме того, на площадь не пустят с самокатами или велосипедами. Для лиц в состоянии алкогольного опьянения вход также будет закрыт.

Для безопасности вологжан будет введено временное ограничение движения и стоянки транспортных средств по ряду центральных улиц. 31 августа с 05:00 автомобили не смогут проехать по площади Возрождения; по ул. Лермонтова: на участке от ул. Предтеченской до дома № 4 по ул. Лермонтова; по ул. М. Ульяновой: на участке от ул. Козленская до Советского проспекта; по Советскому проспекту: на участке от ул. Предтеченская до ул. М. Ульяновой; по ул. Пушкинская: на участке от дома № 8 до ул. Лермонтова. Запрет на движение и стоянку автомобилей продлится до 21:00.

С 17:00 до 21:00 также будет изменено движение общественного транспорта. Ограничения затронут следующие маршруты:

Маршрут №1: Мира – Герцена (остановка «Пушкинская» по направлению в мкр. Лоста) – Предтеченская – Советский проспект. По направлению на Щетинина: Советский проспект – Предтеченская – Герцена – Мира – далее по маршруту.

Маршрут №9: С. Орлова – Мира – Герцена (остановка «Пушкинская»), в направлении Архангельской;

Маршрут №19: Октябрьская – Герцена (остановка «Пушкинская» по направлению в мкр. Водники) – Предтеченская – Прокатова. В обратном направлении: Прокатова – Предтеченская – Герцена – Октябрьская – далее по маршруту.

Маршрут №27: С. Орлова – Мира – Герцена (остановка «Пушкинская»), в направлении 6 микрорайона;

Маршрут №36: С. Орлова – Мира (остановка «Проспект Победы») – Герцена (остановка «Пушкинская»), в направлении Архангельской;

Маршрут №43: Герцена – Предтеченская (остановка «Драмтеатр» в обоих направлениях) – Прокатова.