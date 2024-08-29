Череповецкая школа закроется на капремонт сразу после Дня знаний

[ Общество ]

Школа №25 Череповца закроется на капитальный ремонт практически сразу после торжественной линейки в День знаний. Причем, закроют ее, как рассказал мэр города Вадим Германов, на целый год.  

«В понедельник там пройдут торжественные линейки, классные руководители расскажут о том, в какой школе будут учиться дети. Затем рабочие перевернут календарь и приступят к капремонту, который продлится год», - написал Германов в соцсетях.

По его словам, такое решение принято городскими властями, поскольку состояние школы далеко от идеала, а вокруг много других учебных заведений.

Младшие классы будут учиться в здании бывшего детского сада, а средние и старшие кассы направят в другие школы.  

«Переходить в них будут целыми классами, чтобы не разлучаться с друзьями», - уточнил мэр города.

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