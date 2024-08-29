1 сентября можно посетить бесплатно Вологодский музей-заповедник

[ Культура ]

1 сентября Вологодский музей-заповедник проводит традиционную акцию к Дню знаний: школьники и студенты могут бесплатно посетить музей и его филиалы.

Для бесплатного посещения открыты отдел природы и истории, художественный отдел, выставочные залы Юго-западной башни на улице Сергея Орлова, 15, а также Музей кружева, «Мир забытых вещей», «Вологда на рубеже XIX-XX вв.» и музей «Семенково». Правда, на колокольню можно подняться только по платному билету.

В 12:00 школьники и студенты также могут сходить на бесплатную экскурсию «Загадки истории» в экспозиции «Природа и история Вологодского края». Запись на экскурсию – по телефону 8 (8172) 72-25-11.

Акция действует для молодежи из любого региона. С собой нужно взять документы, подтверждающие возраст и/или образование.

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Фото: группа ВКонтакте "Вологодский музей-заповедник"
 

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