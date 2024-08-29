Четырехлетнего ребенка сбили во дворе в Вологде

[ Происшествия ]

ДТП случилось вчера, 28 августа, около часу дня у дома №118 на улице Горького в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по дворовой территории, сбил ребенка 2020 года рождения, который ехал на детском самокате справа налево походу движения автомобиля. После этого ребенок ударился об припаркованный автомобиль «Шевроле».

В результате аварии несовершеннолетний пешеход получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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