Московский продюсер заставил удалить вологодский клип на песню «Матушка»

Московский продюсер Алексей Чаплыгин заставил удалить из соцсетей вологодский клип по мотивам песни «Матушка-земля», которую исполняет Татьяна Куртукова. Клип был создан местными энтузиастами, как социальная реклама, цель которой – призвать молодежь оставаться в Вологодской области. Клип появился в местных пабликах на прошлой неделе. Права на песню принадлежат московской компании Gamma Music.

«Клип «Вологда – место силы Русского мира» был удалён после жалобы московского продюсера Алексея Чаплыгина, который является обладателем авторских прав на песню «Матушка», мелодия которой послужила основой для вологодского клипа», - прокомментировала администрация ВКонтакте.

Как пишут комментаторы в группе «Вологодчина – место силы», клип не преследовал цель желание заработать, а своей претензией московский продюсер «убил» вологодское народное творчество.