Георгий Филимонов поблагодарил вологжан за участие в формировании Стратегии развития

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил вологжан, принявших участие в составлении Стратегии развития региона. В Юго-Западной башне Вологодского кремля подведены итоги масштабного мозгового штурма, объединившего тысячи вологжан.

Общественное обсуждение Стратегии-2030 началось в апреле. За три месяца были проведены 44 отраслевые стратегические сессии, собравшие 1350 участников. С июля по август прошла 31 территориальная стратегическая сессия с активом муниципальных образований. Параллельно был запущен сайт стратегия35.рф, на котором вологжане высказывали свои идеи по развитию региона. В этом марафоне инициатив принял участие каждый третий житель области. Общее количество посещений сайта превысило полмиллиона.

«Мы провели многочисленные мозговые штурмы и сформировали «Стратегию 2.0» с ярко выраженным социальным акцентом развития региона. Важнее всего, чтобы наши земляки видели результаты работы правительства области, чтобы региональная власть начала приносить пользу в сферах здравоохранения, ЖКХ, образования, в строительном комплексе, чтобы города начали преображаться в режиме онлайн», - заявил Георгий Филимонов.

Подробно о результатах проекта рассказал председатель Законодательного собрания Сергей Жестянников. По его словам, наибольшее количество предложений на сайте оставили жители Великоустюгского, Бабаевского, Вологодского округов, Череповецкого района, городов Вологда и Череповец.

«В разрезе муниципальных округов и районов мы увидели очень интересную картину. До 97% жителей округов принимали участие в голосовании. Мы делаем вывод, что стратегия – именно тот документ, который нужен нашим жителям. Сейчас важно выстроить работу так, чтобы собранные инициативы работали на протяжении 5-10 лет. Из года в год мы будем решить задачи, поставленные вологжанами. В этом и есть суть стратегии Филимонова», - объяснил спикер ЗСО.

На следующем этапе все собранные предложения будут собраны в один документ, а затем будут расшиты по отдельным блокам. По ряду инициатив необходимо привлечь федеральное финансирование.