В Череповце на два дня объявят «сухой» закон

[ Общество ]

В Череповце сразу на два дня будет объявлен «сухой» закон. Продажа алкогольной продукции в торговых точках будет запрещена 1 и 2 сентября.

По закону 1 сентября в Вологодской области существует запрет на продажу алкоголя. Но поскольку День знаний – 1 сентября выпадает на воскресенье, запрет будет распространяться также на 2 сентября – первый день нового учебного года.

«Полиция проведет рейды по торговым точкам. При нарушении закона к ответственности привлекут продавцов и владельцев магазинов. Запрет не распространяется на общепит, но распивать алкоголь можно только в стенах заведения, не навынос», — пояснила официальному порталу Череповца начальник управления административных отношений мэрии Ольга Ларионова.

Пока не понятно, будет ли распространяться запрет на продажу алкоголя на всю Вологодскую область.     

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