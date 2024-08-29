В Вологодской области утвержден начальник департамента здравоохранения

[ Общество ]

Антон Еремеев, который с 15 января этого года числился исполняющим обязанности начальника департамента здравоохранения, избавился от приставки «и.о.». Накануне он был назначен начальником департамента. Об этом говорится в группе ведомства в соцсетях.

В Вологодскую области Антон Еремеев приехал из Самарской области. О его назначении исполняющим обязанности начальника было объявлено 15 января на заседании в правительстве региона. Однако для утверждения на должность Еремеев должен был получить одобрение Минздрава.

Не исключено, что в утверждении его на должность начальника сыграл роль рабочий визит на минувшей неделе главы Минздрава Михаила Мурашко.

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