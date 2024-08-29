Футболисты вологодского «Олимпа» одержали первую победу на взрослом уровне. В 13-м туре «Золотого кольца» вологжане на выезде разгромили молодёжную команду ярославского «Шинника» со счётом 4:0. Дублем в составе победителей отметился Даниил Лобанов, ещё по голу на свой счёт записали Лачин Солтанов и Елисей Снегирев.

«Олимп» стал последней командой, одержавшей хотя бы одну победу в первенстве МФФ «Золотое кольцо». Вологжане сейчас делят 8-9 место с «СШ им. Г. А. Ярцева».

С командой из Костромы подопечные Дениса Кубасова встретятся уже в следующем туре. Матч пройдёт в Вологде 11 сентября.