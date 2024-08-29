Сергей Жестянников проверил исполнение поручений в Белозерском округе

Спикер Законодательного собрания области Сергей Жестянников проверил исполнение поручений врио губернатора в Белозерском округе. Также вместе с районными депутатами он обсудил предложения в рамках стратегических сессий и проверил ход работ на объектах.

По его словам, сейчас сформирована дорожная карта по развитию территории. Она состоит из объектов программы «Единой России», поручений Георгия Филимонова и предложений, которые были оставлены на сайте Стратегия 35. Приоритетное значение получили восемь объектов, получивших наибольшую поддержку.

«Белозерск – древний город с уникальной архитектурой, которую необходимо поддерживать в надлежащем виде. Определено 15 объектов культурного наследия, которые требуют проведения реставрационных работ. Будем заявляться в федеральные программы. Это важно, в том числе, и для развития туристического потенциала», - рассказал Сергей Жестянников.

Также в настоящее время прорабатывается вопрос по приведению в порядок региональной дороги Белозерск – Нижняя Мондома. Поэтапное асфальтирование дорог планируется и по другим маршрутам.

Состояние социальных объектов, находящихся в процессе ремонта, Сергей Жестянников проверил лично. Несколько объектов почти готовы к эксплуатации. Строительство жилого дома в переулке Южном в Белозерске завершено. Осталось получить разрешение на ввод в эксплуатацию. В этот дом переселят 60 семей из аварийного жилищного фонда.

Капитально отремонтирован спортзал в Антушевской средней школе. Одновременно приведена в порядок кровля. Вместе с этим в школе организованы два высокотехнологичных кабинета по проекту «Точка роста». К 1 сентября все объекты будут сданы.