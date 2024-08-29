В Вологде запустят новый автобусный маршрут

[ Общество ]

Новый автобусный маршрут запустят в Вологде с 9 сентября. Автобус с номером 17 будет курсировать между Лостой и 6-м микрорайоном.

По словам исполняющего обязанности мэра города Андрея Накрошаева, жители Лосты давно просил организовать регулярное сообщение с 6-м микрорайоном, куда они ездят в поликлинику, детские сады и кружки.

«Маршрут движения сейчас прорабатывается, предварительно он будет проходить с улицы Пионерской, по Козленской, через Левичева, по Герцена, Конева, Беляева, Дзержинского и Московской. В обратном направлении поедет по улицам Петрозаводской и Беляева», - рассказал Накрошаев.

Расписание маршрута пока не утверждено. Предварительно интервал движение составит 50 минут с 7.00 до 19.20.

Также в настоящее время прорабатывается запрос жителей Лосты на увеличение времени движения маршрута №1 вечером, - уточнил исполняющий обязанности мэра города.

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