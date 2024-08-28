Фестиваль уличных видов спорта закроет летний сезон в Вологде

[ Общество ]

В Вологде фестиваль уличных видов спорта «Яма Fest» закроет летний сезон мероприятий, которые проводились в скейт-парке «Яма». Фестиваль стартует 30 августа в 12.00.

«В эту пятницу запланированы соревнования скейтбордистов, спортсменов направлений BMX и самокатинг, по итогам которых все участники получат ценные призы. Также пройдут выступления по брейкингу. С 18:00 до 21:00 для гостей скейт-парка будут выступать танцоры разных стилей», - рассказала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.

Вечером в «Яме» пройдет показ XI Фестиваля уличного кино. Вологжане смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков.

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