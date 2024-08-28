Массовое отравление зафиксировано в одном из кафе Череповца

Сотрудники череповецкого отдела следственного комитета начали проверку по массовому отравлению посетителей одного из городских кафе, расположенного на Советском проспекте. Об отравлении стало известно из социальных сетей.

«Сообщается, что посетители одного из череповецких кафе, расположенном на Советском проспекте, получили пищевое отравление после употребления продукции заведения. Граждане обратились за медицинской помощью, их количество устанавливается», - рассказали в региональном управлении следкома.

По факту отравления глава управления следственного комитета Геннадий Яшин поручил организовать проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Как уточнили в Роспотребнадзоре Вологодской области, у всех отравившихся диагностирован сальмонеллез.