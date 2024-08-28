Массовое отравление зафиксировано в одном из кафе Череповца

[ Происшествия ]

Сотрудники череповецкого отдела следственного комитета начали проверку по массовому отравлению посетителей одного из городских кафе, расположенного на Советском проспекте. Об отравлении стало известно из социальных сетей.

«Сообщается, что посетители одного из череповецких кафе, расположенном на Советском проспекте, получили пищевое отравление после употребления продукции заведения. Граждане обратились за медицинской помощью, их количество устанавливается», - рассказали в региональном управлении следкома.

По факту отравления глава управления следственного комитета Геннадий Яшин поручил организовать проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Как уточнили в Роспотребнадзоре Вологодской области, у всех отравившихся диагностирован сальмонеллез. 

«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями среди лиц, употреблявших готовую пищевую продукцию в кафе Camon в Череповце. За медицинской помощью с симптомами острых кишечных инфекций обратились 18 человек (17 взрослых и ребенок). По результатам лабораторных исследований заболевшим поставлен диагноз „сальмонеллез“», — сообщает ведомство.

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