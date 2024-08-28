Три новых микрорайона появятся в Вологде в ближайшее время

В Вологде в ближайшие годы появятся три новых микрорайона. Там планируется разместить жилые дома, торговые центры и даже детский сад. Площадь новой территории ограничена улицами Молодежной, рекой Путка, улицей Новгородской, рекой Шограш и Окружным шоссе.

Соответствующий проект постановления опубликован администрацией города, - сообщает портал GorodVo. В настоящее время в центральной части этой территории находится деревня Сметьево, по которой проходит единственная улица – Сметьевская.

В проекте новые микрорайоны условно обозначены номерами №1, №2 и №3.

«На территории проекта планировки объекты культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия отсутствуют. В пределах территории проекта планировки присутствуют охранные зоны инженерных сетей, зона санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса», — говорится в проекте.

На территории, ограниченной тремя улицами и двумя небольшими речками, планируется построить 10 домов высотностью от 5 до 16 этажей, два частных дома, а также объекты инфраструктуры, среди которых детский сад, школа, торговые центры, а также офисные здания и многоуровневые стоянки.

Для транспортного сообщения с микрорайонами будут введены новые автобусные маршруты, а на территории микрорайонов обустроят две остановки общественного транспорта.

По проекту, на указанной территории смогут проживать 1816 человек. Основной период застройки территории - с 2025-го по 2029-й годы.