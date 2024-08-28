В Череповце перекресток Северного шоссе с Кирилловским будет реконструирован

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Уже в сентябре этого года стартуют работы по реконструкции перекрестка Северного и Кирилловского шоссе, а также улицы Пионерской. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов на своей странице ВКонтакте.

У обновленного перекрестка повысится пропускная способность. Помимо этого, такой путь позволит большему количеству автомобилей объезжать ремонтируемый Октябрьский мост.

«Построим дополнительную полосу для движения на Северном шоссе перед перекрестком с Пионерской. Сейчас автомобиль, желающий повернуть здесь налево, блокирует одну из двух полос движения. Это снижает пропускную способность в два раза. После завершения реконструкции такой проблемы не будет», – рассказал Вадим Германов.

Также планируется расширить Северное шоссе у перекрестка с Кирилловским. Сейчас автомобили заезжают только по одной полосе. Расширение дороги позволит организовать левый поворот с Кирилловского шоссе сразу по двум полосам. Эффект будет наиболее заметен воскресным вечером.

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Фото: страница ВКонтакте Вадима Германова
 

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