18 огнеборцев тушили пилораму в Верховажском округе

Пожарной службе стало известно о возгорании сегодня в начале первого ночи. Пожар начался в цехе по переработке древесины в трех километрах от Верховажья. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали 18 специалистов и 4 единицы техники. Ликвидировать пожар удалось на площади 925 квадратных метров. Огнем уничтожена внутренняя отделка и оборудование цеха. К счастью, никто не пострадал.

Причину и обстоятельства происшествия еще предстоит установить специалистам МЧС России.