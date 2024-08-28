18 огнеборцев тушили пилораму в Верховажском округе

[ Происшествия ]

Пожарной службе стало известно о возгорании сегодня в начале первого ночи. Пожар начался в цехе по переработке древесины в трех километрах от Верховажья. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали 18 специалистов и 4 единицы техники. Ликвидировать пожар удалось на площади 925 квадратных метров. Огнем уничтожена внутренняя отделка и оборудование цеха. К счастью, никто не пострадал.

Причину и обстоятельства происшествия еще предстоит установить специалистам МЧС России.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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