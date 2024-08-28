Фестиваль уличных театров пройдет в Череповце в эти выходные

Фестиваль уличных театров в восьмой раз пройдет на Вологодчине. Артисты из разных регионов встретятся в воскресенье, 1 сентября, в Череповце. 28 театральных коллективов из Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Тулы покажут свои постановки.

Фестиваль стартует с праздничного карнавального шествия – больше 350 участников пройдут от площади Милютина до Дворца металлургов. Затем начнут работу театральные площадки: «Амфитеатр», «Шум», «Лужайка», «Зеленка», «Театр ARTist» «Мастер-классы».

Зрители увидят уличные постановки коллективов, выступления мимов, клоунов, театралов и музыкантов. Помимо этого, пройдут мастер-классы, участники которых научатся ходить на ходулях, танцевать старинные танцы, освоят азы циркового искусства.

Вход на все мероприятия свободный.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Шествие

11:30 Построение участников шествия пл. Милютина. 0+

12:00 Старт по маршруту: пл. Милютина – ул. Ленина – ул. Сталеваров – амфитеатр Дворца Металлургов. 0+

Амфитеатр

12:45 Открытие фестиваля. Театр «ARTist» принимает поздравления с 15-летием коллектива. 0+

13:30 Театр «ARTist»: «милодрама» «Как завещала Лариса…» 6+

14:00 Выступления цирковых, театральных и танцевальных коллективов города Череповца. Участники: театр-студия современной хореографии «Сириус», Школа позитива PiArt sTudiO, Студия старинного и социального танца «Отражение», Театр Эльвиры Высоцкой, цирковые студии «Antre», «Карабас Барабас», «Каскад». 6+

15:00 Театр «ARTist»: уличная забава «Пугливые истории». 6+

15:45 Шоу барабанщиков «CRAZY ARMY DRUM SHOW» (Тула). 0+

16:00 Клоунский табор «НаНайНцы» / союз артистов «Цветная капуста» (Москва): спектакль-балаган «Место под солнцем». 6+

17:00 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Спектакль-клоунада «Нашествие енотов». 6+

18:00 Театр «ARTist». Комедийные путешествия «Белки в кругосветке». 6+

18:45 Шоу барабанщиков «CRAZY ARMY DRUM SHOW» (Тула). 0+

19:00 Ольга Скрипачёва (Санкт-Петербург). Спектакль «Скрипа». 6+

20:00 Театр «ARTist». Перформанс «Люди. Рыбы. Эволюция». 6+

20:30 Закрытие фестиваля. Световое шоу «Jump Performance» (Москва), арт-студия «Коктейль». 6+

Шум

13:30 Театр собак «Хрустальный след Астории» «Эти удивительные немецкие овчарки». 0+

15:00 LCD-Lаборатория CВОЕвременной Dраматургии. Перформанс «Попутчик». 16+

Лужайка

13:30, 13:40, 13:50, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 15:00, 15:10, 15:20 Театральный проект «Запалки» (Москва). Бумажный театр «Станционный смотритель». 6+

15:30 Креативная группа «Фаноптикум» (Москва). Спектакль-путешествие «Перелетные мы». 6+

Зеленка

13:30 Народный театр куклы и актера «Золотой ключик». Балаганно-ярмарочное представление «Скоморошьи потешки». 0+

14:00 «Мистер Мим» (Москва). Пантомима «Мистер Мим в гостях!» 12+

15:00 Театральное объединение «Битум» (Санкт-Петербург). Куриная бандиана, клоунада «Кто нашутил в углу?» 6+

16:00 Театр «Эрмитаж» (Тула). Уличный спектакль «Рассказки по классике». 6+

Театр ARTist

14:00-19:00 Интерактивный музей «Как Так». +

Мастер-класс актив

13:00-14:00 Креативная группа «Фаноптикум» (Москва). Ходули. 6+

14:00-14:30 Студия старинного и социального танца «Отражение». Исторические танцы. 6+

14:30-15:00 Цирковая студия «Карабас Барабас», пос. Тоншалово. Цирковое искусство. 6+

15:00-15:30 Студия старинного и социального танца «Отражение». Исторические танцы. 6+

15:30-16:30 Цирковая студия «Antre». Цирковое искусство. 6+

Мастер-класс

13:30-17:00 «Картонные фантазии» от Благотворительного фонда «Дорога к дому». 6+

13:30-17:00 «Персонажи в стиле Стимпанк» от Музея металлургической промышленности. 6+

Фестиваль уличных театров проводится при поддержке мэрии города Череповца, организаторы проекта – театр «ARTist» и режиссер Юлия Толбузина. Фестиваль входит в проект врио губернатора «Лето Русского Севера».