В Вологде новая школа в Прилуках введена в эксплуатацию

[ Общество ]

Здание начальной школы №9 в Прилуках введено в эксплуатацию. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

«Проект строительства реализован в рамках концессионного соглашения с «ПроШколой». Врио губернатора Георгий Филимонов поставил перед нами задачу ввести объект в строй к 1 сентября. Сегодня разрешение получено. Это долгожданное событие для 150-ти маленьких жителей микрорайона, которые в сентябре переступят порог новой школы», –рассказал Андрей Накрошаев.

В здании есть все необходимое для обеспечения учебного процесса и внеклассной деятельности школьников: современные учебные кабинеты, библиотека, спортивный, обеденный и актовый залы, гримерная, артистическая.

Кроме того, в школе есть навигация и дизайн-код. Обучение будет проходить в одну смену.

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Фото: телеграмм-канал Андрея Накрошаева
 

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