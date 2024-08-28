Вологодский Россельхознадзор выдал предостережение «Планете пушистиков»

[ Общество ]

Управление Россельхознадзора по Вологодской области объявило предостережение ООО «Животный мир» из Дагестана, которое в настоящее время приглашает на выставку «Планета пушистиков» в городской ТРЦ «Рио».

Согласно системе «Меркурий», ООО «Животный мир» перевозит 48 животных для показа в разных городах.

«Согласно реестру Россельхознадзора, ООО «Животный мир» не имеет лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, что является нарушением Закона РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности», - пояснили в управлении Россельхознадзора.

15 августа ООО «Животный мир» было указано на необходимость исполнять требования российского законодательства в области обращения с животными. Материалы переданы в правоохранительные органы.  

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