Китайский бизнес готов инвестировать в крупноузловую сборку лифтов в Череповце

Китайский бизнес намерен инвестировать строительство завода по крупноузловой сборке лифтов в Череповце. Речь об этом шла накануне на встрече представителей провинции Цзянсу и Торгово-промышленной палаты механической и электрической промышленности Зоны высоких технологий Сучжоу с властями города.

Среди представителей китайской делегации был господин Ся Пин - глава Amson Elevator Co - ведущего производителя лифтового оборудования провинции Цзянсу.

Бизнесмен заявил, что видит большие перспективы в сотрудничестве с Вологодской областью как в поставках оборудования, так и в локализации крупноузловой сборки для удовлетворения растущего спроса в России.

«Это перспективное направление сотрудничества с крупным партнером, ведь в Палату входят свыше 100 корпораций КНР, в том числе лидеры электромеханической отрасли и производства лифтового оборудования», - пояснил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Он также напомнил, что в настоящее время в регионе ведется работа по замене старого лифтового оборудования. В частности, только в этом году в Вологде и Череповце предстоит заменить 237 лифтов.