На Пошехонском шоссе после ремонта изменится схема движения

Администрация города заявляет об окончании ремонтных работ Пошехонского шоссе. Буквально за пару дней рабочие должны провести финальные работы по уборке территории.

«Ремонт Пошехонского шоссе протяженностью 2,2 км – один из самых крупных дорожных объектов 2024 года. Здесь выполнен целый комплекс работ: замена асфальта, расширение проезжей части, удлинение переходно-скоростных полос, дополнительные развороты и островки безопасности, новые пешеходные транзиты, изменение расположения остановок для исключения заторов», – пояснил исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев.

Все дорожные работы должны быть завершены к 1 сентября.

После ремонта на шоссе изменится схема движения транспорта. Изменение движения коснется почти всех основных перекрестков – Пошехонского шоссе – улицы Можайского, Пошехонского шоссе – улицы Петина и Сергея Преминина, Пошехонского шоссе – улицы Ярославской, а также Пошехонского шоссе и улицы Новгородской.

Движение по этим участкам дороги были проанализированы экспертами московского Института экономики транспорта и транспортной политики, которые предложили варианты и протестировали их с помощью динамических моделей.