Череповецкий танцор на коляске взял четыре золота чемпионата Беларуси

[ Спорт ]

Череповчанин завоевал четыре золотые медали на открытом чемпионате Беларуси по танцам на колясках, который прошёл в Минске 25 августа.

Илья Гладкий, представляющий Вологодскую область, одержал две победы в индивидуальных дисциплинах среди мужчин - общей и произвольной программе.

Также Илья завоевал две золотые медали среди дуэтов вместе с Ириной Чебаревой из Москвы. Илья и Ирина стали первыми в латиноамериканской и произвольной программах.

Впереди спортсменов ждет чемпионат России по спортивным танцам на колясках, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 24 сентября.

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