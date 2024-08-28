В Вологде ежегодно кронируют более 1200 деревьев

В Вологде ежегодно кронируется более 1200 растений. Помимо формирования комфортной городской среды, обрезка веток позволяет вырубать сухостой и лишнюю поросль, стимулируя их дальнейший рост и развитие.

«Главный смысл этой процедуры заключается в том, чтобы облагородить дерево, придать ему эстетичный вид. В первую очередь, это омолаживающая обрезка, когда дерево прореживаем от лишних ветвей, убираем сломанные ветки, придаем кроне форму. При этом решаются и вопросы безопасности – делаем так, чтобы ветки не мешали пешеходам или проезжающему транспорту», – рассказала начальник отдела озеленения МКУ «Служба городского хозяйства Вологды» Елизавета Малова.

Также, по ее словам, в городе периодически приходится убирать старые деревья, поскольку с возрастом они болеют и высыхают.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, снос деревьев часто является вынужденной мерой в рамках строительных и ремонтных работ. Например, при расширении улиц, тротуаров, строительстве новых дорог или мостов, обустройстве остановок в зону работ могут попасть и здоровые деревья, которые приходится вырубать. При этом каждое удаленное дерево компенсируется новыми посадками.