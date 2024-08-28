Получивший тяжелые травмы в ДТП мальчик доставлен санавиацией в Вологду

В Вологду из Бабушкинского округа вертолетом санавиации доставлен 9-летний мальчик, который получил тяжелые травмы, катаясь на электросамокате. Происшествие случилось накануне в райцентре.

По информации СМИ, мальчик не справился с управлением самоката на неровной дороге и упал. Врачи диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа.

После консультации с коллегами из детской областной клинической больницы, было принято решение доставить его в Вологду, где ребенку потребуется сложная операция.