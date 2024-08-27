Рейд по «наливайкам» провели в Вологде «Новые люди»

В Вологде представители партии «Новые люди» провели рейд по «наливайкам», расположенных в многоквартирных домах. Заведения создают большие проблемы для местных жителей, о чем вологжане неоднократно сообщали представителям регионального отделения «Новых людей».

Жители домов также просили посодействовать с решением вопроса о проверках исполнения регионального закона, который вступит в силу с 1 сентября.

«Ночью в них можно приобрести алкоголь, обходя временные ограничения. Продают даже несовершеннолетним. Такие заведения часто появляются в многоквартирных домах, поэтому люди вынуждены жить в постоянном ночном шуме, антисанитарии и страхе за свою безопасность. Поэтому мы с командой решили собрать подписи под петицией об их закрытии и контроле исполнения закона», – пояснил руководитель РО партии «Новые люди» Александр Борисов.

В ходе рейда были выявлены три точки, в которых алкоголь продавали без паспорта. Еще в одной точке алкогольные напитки продавали после 23.00, когда их продажа уже запрещена.

«Новые люди» намерены создать мобильные патрули из сторонников партии, чтобы периодически проверять подобные заведения. Есть вероятность того, что «наливайки» продолжат работать, несмотря на запрет.

Также «Новые люди» собрали более подписей вологжан, выступающих за ограничение работы этих заведений.

Как считают представители партии, в Вологде не должно быть круглосуточных магазинов, которые торгуют алкоголем под видом баров.