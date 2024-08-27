Вологжанин получил условный срок за гибель в ДТП двух человек

В Харовске районным судом вынесен приговор 40-летнему вологжанину, который обвинялся в нарушении ПДД, повлекшее гибель двух человек.

Согласно материалам уголовного дела, происшествие случилось 30 декабря прошлого года на трассе Сокол-Харовск-Вожега.

«Вологжанин на автомобиле «Киа Сид» в какой-то момент утратил контроль за траекторией движения своего автомобиля и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с КАМАЗом. В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончались два пассажира иномарки: 42-летняя супруга водителя и ее 74-летняя знакомая. 22-летний пассажир получил тяжкие телесные повреждения», - уточнили в пресс-службе судов области.

В суде рассказали, что при вынесении приговора были учтены данные о личности подсудимого, который ранее не нарушал закон, а также полностью признал свою вину.

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Также в ближайшие 2,5 года он лишен права управлять транспортными средствами.