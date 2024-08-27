Вологда получила субсидию на установку нескольких тематических скульптур

Вологде выделена субсидия на установку тематических скульптур. Как заявляют в региональном департаменте культуры, установка скульптур сделает Вологду еще более привлекательной для вологжан и гостей города. На улицах города появятся скульптуры группе «Песняры», вологодскому маслу, мороженому. Одна из них с названием «Букет» навеяна творчеством Николая Рубцова, стихи которого легли в основу популярной песни. Также на центральных улицах города появятся скульптуры «Гармонист», «Вологодская свадьба», «Темноглазая» и «Почтальон».

«Бронзовые скульптуры разместятся не на постаментах – они будут стоять практически на земле. К ним можно будет подойти, потрогать их, сфотографироваться с ними. Размер составит от 160 до 200 см. «Вологодское мороженое» установят на бульваре по проспекту Победы, у Дома вологодского масла – «Вологодское масло», фигура «Почтальона» – на Советском проспекте, 4, а на площади на перекрестке улиц Мальцева и Благовещенской появятся четыре скульптуры – «Гармонист», «Песняры», «Вологодская свадьба» и «Букет»», - рассказал начальник департамента культуры области Владимир Осиповский.

В настоящее время уже заключены муниципальные контракты на их изготовление.