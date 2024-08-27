ООО «Фурама» попало в «черный список» из-за манипуляций с борщевиком

[ Общество ]

Общество с ограниченной ответственностью «Фурама» через суд пыталось оспорить решение управления антимонопольной службы, которое внесло фирму в «черный список».

В реестр недобросовестных поставщиков общество попало с подачи администрации города Кадников, на территории которого, согласно контракту, «Фурама» должна была бороться с борщевиком. Работы должны были проводить в Кадникове, а также Кадниковском и Замошском сельсоветах.  

«Заказчик, установив факт неисполнения подрядчиком обязательств, расторгнул контракт и обратился в Управление федеральной антимонопольной службы с требованием о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Антимонопольный орган признал обращение обоснованным», - рассказали в пресс-службе судов области.  

Суд подтвердил решение УФАС, поскольку представители «Фурамы» не смогли доказать надлежащее исполнение обязательств по контракту. В результате общество попало в «черный список».

Теги:
борщевик УФАС
 

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