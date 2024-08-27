Две семьи остались без крыши над головой из-за пожара в Грязовецком районе

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного пожарной службы сегодня, 27 августа, в начале четвёртого утра. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Очевидцы сообщили, что на Пореченской улице в деревне Скородумка Грязовецкого района произошло возгорание в одноэтажном двухквартирном доме. Пожар начался в кладовке одной из квартир, где проживал 45-летний собственник. Обнаружив возгорание, он вместе с соседями попытался потушить огонь, однако попытка не увенчалась успехом. Тогда мужчина, его 51-летняя соседка с мужем, дочерью и трехлетним внуком эвакуировались из здания. К счастью, никто не пострадал.

На место происшествия приехали 16 огнеборцев и 5 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров.

Причину пожара устанавливают специалисты МЧС России.