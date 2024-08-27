В Вологде подростка сбили не пешеходном переходе

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Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 26 августа, около половины десятого вечера у дома №10 на улице Рабочей в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела Госавтоинспекции УМВД России.

Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Козленской со стороны Советского проспекта, когда на пешеходном переходе сбил юношу 2006 года рождения. После этого водитель скрылся с места аварии.

В результате ДТП молодой человек пострадал, бригада скорой помощи доставила его в больницу. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

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Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Вологде
 

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