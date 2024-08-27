120 тысяч вологодских квартир обошли представители участковых комиссий города

Члены участковых избирательных комиссий Вологды с 12 августа обошли уже порядка 120 тысяч вологодских квартир в рамках проекта «ИнформУИК». Обход будет продолжаться до 30 августа. Члены УИК рассказывают вологжанам о выборах в губернаторы, которые пройдут с 6 по 8 сентября.

«Задача участников проекта «ИнформУИК» – рассказать жителям о том, за кого и как они могут проголосовать, помочь узнать свой избирательный участок или объяснить, как можно в электронном виде отдать голос. По словам обходчиков, в некоторые дома приходиться заходить по два раза, чтобы избиратели были осведомлены о предстоящих выборах. Почти все вологжане спокойно открывают двери, позитивно общаются с членами УИК», – рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Вологды Александр Груздев.

Участники проекта ходят по квартирам в манишках с символикой выборов, а также с планшетом и сумкой с раздаточными материалами, где указана информация для избирателей, а также в обязательном порядке есть удостоверение и бейдж. По будням члены УИК будут осуществлять обход квартир с 18:00 до 21:00. Это время подобрано специально для того, чтобы застать вологжан дома после работы. По выходным к избирателям придут с 11:00 до 16:00.

В ходе выборов вологжане могут проголосовать на своем избирательном участке, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Уточнить свой участок для голосования можно с помощью сервиса «Узнай, где ты голосуешь», а зарегистрироваться на ДЭГ – на портале Госуслуг до 2 сентября.