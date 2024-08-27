Ландшафтный амфитеатр открыли в Вытегре в парке культуры и отдыха

Вчера в Вытегре прошла официальная церемония открытия ландшафтного амфитеатра «Музыка на берегу» при онлайн-участии главы Минстроя России Ирека Файзуллина. Объект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах.

«Подобные проекты помогают нам сохранить культурное наследие, воссоздать исторический облик территорий, способствуют развитию местного бизнеса и туристической привлекательности региона. Конкурс Минстроя – это отличная возможность для Вологодчины раскрыть свой потенциал. Областные проекты ежегодно признаются победителями конкурса, и со своей стороны мы продолжим проводить работу по привлечению инвестиций на их реализацию», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Проект «Музыка на берегу» включал благоустройство городского парка культуры и отдыха, набережной исторического центра и восстановление танцевальной площадки, окруженной естественным ландшафтным амфитеатром. Кроме того, по проекту благоустроили галерею амфитеатра с мостом-виадуком, установили видовую площадку и малые архитектурные формы, асфальтировали велосипедные дорожки и дорожки для пешеходов, выполнили озеленение территории.